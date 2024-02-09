Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

09 февраля 2024, 08:53

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Петр Калашников, отбывший в Южной Осетии срок по обвинению в нарушении границы, освобожден и передан грузинским властям.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, в сентябре 2023 года силовики в Южной Осетии задержали гражданина Грузии около села Одзиси. Миссия наблюдателей ЕС призвала прекратить задержания жителей Грузии у линии разграничения.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Гражданин Грузии Петр Калашников, задержанный в Южной Осетии, освобожден и находится на территории, контролируемой центральным правительством, сообщила 8 февраля Служба госбезопасности Грузии.

"Механизм горячей линии, действующий в Грузии при непосредственном участии Миссии Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС), и все соответствующие инструменты со стороны центрального правительства активно использовались в процессе освобождения Петра Калашникова из незаконного заключения", - процитировал сообщение ведомства телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Информацию об освобождении Калашникова подтвердил 8 февраля Комитет госбезопасности Южной Осетии. "14 сентября 2023 года за незаконное пересечение государственной границы Республики Южная Осетия сотрудниками югоосетинских пограничных органов задержан гражданин Грузии Калашников Петр Николаевич, 2001 г.р., житель г. Карели. Установлено, что указанный нарушитель намеренно перешел государственную границу РЮО с Грузией в окрестностях н.п. Ленингор", - говорится в публикации, размещенной 8 февраля на сайте ведомства.

27 ноября 2023 года суд признал Калашникова виновным по ч.1 ст.322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорил его к шести месяцам общего режима. "8 февраля т.г. в связи с истечением срока наказания нарушитель освобожден и установленным порядком передан в Грузию", - сообщило ведомство.

За первые девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября 2023 года руководитель миссии наблюдателей ЕС. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 – в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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