Стенд памяти погибших. Скриншот фото из Telegram-канала Анатолия Перепелина от 01.02.24, https://t.me/a_perepelin/6670?single

09 февраля 2024, 01:00

Восемь бойцов из Тихорецкого района убиты на Украине

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Иван Кожевников, Станислав Лебединский, Юрий Сережкин, Александр Грунин, Артем Печников, Андрей Краус, Анатолий Антропов и Александр Волков погибли на Украине, сообщил глава Тихорецкого района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 312 уроженцев Кубани.

Как писал "Кавказский узел", Алишер Юсупов стал 304-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Выпускники Тихорецкого индустриального техникума Иван Кожевников, Станислав Лебединский, Юрий Сережкин, Александр Грунин, Артем Печников, Андрей Краус, Анатолий Антропов и Александр Волков погибли в военной операции на Украине, сообщил 1 февраля глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии стенда памяти в учебном заведении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 312 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 01.00 мск 8 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3373 военных с юга России, в том числе 1638 – из СКФО и 1735 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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