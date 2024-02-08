Житель Кубани убит в зоне СВО

08 февраля 2024, 10:04

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Алишер Юсупов из Кореновского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 304 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 303 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В ходе специальной военной операции погиб Алишер Юсупов из Кореновского района, сообщил 27 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Кореновского городского поселения Максим Шутылев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 304 жителей Краснодарского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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