07 февраля 2024, 23:20

Власти сообщили о гибели гранатометчика из Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Абидаев скончался в госпитале после ранения, сообщил глава Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 303 бойцов из Краснодарского края. 

"Кавказский узел" писал, что Андрей Бондаренко стал 302-м жителем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Туапсинец Олег Абидаев ушёл на военную операцию добровольцем. Служил гранатомётчиком мотострелковой роты с позывным «Дакота». 
В ходе боёв на Донецком направлении получил тяжёлое ранение в голову. Проведя несколько месяцев в коме в госпитале им. Бурденко, он скончался, не приходя в сознание, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, отчитываясь о передаче жене погибшего ордена Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 303 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 23.20 мск 7 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3362 военных с юга России, в том числе 1637 – из СКФО и 1725 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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