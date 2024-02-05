Спецназовец из Туапсинского района убит в военной операции

05 февраля 2024, 22:19

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Капитан Андрей Бондаренко погиб в зоне боевых действий, сообщил глава Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 302 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" сообщал, что Александр Гребенюк стал 301-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Гвардии капитан Андрей Бондаренко из села Шепси погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Бондаренко был командиром группы специального назначения разведывательного батальона, ему было 27 лет, сообщил сегодня глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 302 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 22.12 мск 1 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3346 военных с юга России, в том числе 1624 – из СКФО и 1722 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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