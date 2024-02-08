Около 150 семей эвакуированы в Аджарии из-за оползней

08 февраля 2024, 18:13

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Многочисленные оползни сошли в муниципалитетах Кеда, Хуло и Шуахеви в Аджарии, эвакуировано около 150 семей, ведется расчистка дорог, сообщили власти.

"Кавказский узел" сообщал, что 6 февраля в Аджарии при сходе оползней погибли два человека: в деревне Зеда Тхилвана погибла женщина в доме, на который сошел оползень, а в селе Цониариси в своем доме погиб мужчина.

Оползни в муниципалитете Кеда развились более чем в 100 местах, пострадали жилые дома и автомагистрали, сообщило "Аджара ТВ". Из-за обрушения массы грунта движение задерживается в 25 направлениях.

"Три дня дождь идет без остановки и вот результаты. Разрушены дороги, затоплены дома и дворы. Люди работают без остановки, сегодня здесь были люди из правительства. Были геологи, были чиновники из министерства. Люди ушли к родственникам", - перевел слова местного жителя Ибраил Диасамидзе корреспондент "Кавказского узла".

"Спасибо, целый день работает техника. Главное, что не было жертв", - сказал другой местный житель в эфире телекомпании.

Мэр муниципалитета Кеда Роланд Беридзе сообщил, что в результате сильного дождя в десятках населенных пунктов, как местного значения, так и на трассе Батуми-Ахалцихе, развились оползневые процессы.

"До 100 семей, пострадавших от стихийного бедствия в муниципалитете, эвакуированы в безопасное место, на данном этапе ни один гражданин не находится в опасности. Работы по расчистке обрушившихся локаций идут интенсивно. На данный момент очищено 30 направлений и ведутся работы по 10 направлениям, в которых задействовано оборудование департамента автомобильных дорог и коммунальной службы Кеди", - написал он на своей странице в Facebook*.

В муниципалитете Хуло снежный покров в селах высокогорной зоны достигает полутора метров, из-за дождя и сильного снегопада несколько жилых домов находятся в опасности, все семьи вывезены мэрией в безопасное место. Всего в безопасные места вывезены 22 семьи из Хуло и 30 семей из Шуахеви. Более 100 семей из Хуло и Шуахеви в разное время были вывезены из своих домов и сейчас живут в домах, арендованных местными властями, сообщило Аджара ТВ.

После заключения геологов будет решено, дадут ли им компенсацию за повреждения домов, или они станут участниками программы аджарского правительства по переселению. Это решение будет принимать комиссия, говорится в сюжете.

Школы и детские сады в зоне опасности временно закрыты. Электричество пока не подается только в деревню Бако муниципалитета Хуло, остальные села обеспечены электроэнергией.

"Одну женщину засыпало землей, но соседи смогли ее быстро найти, и с ней сейчас все в порядке", - рассказал житель Хуло Зукро Бендадзе.

"Кавказский узел" писал, что в грузинском селе Нергети Багдатского муниципалитета Имеретинского региона после схода оползня на жилые дома погибли девять человек. Национальное агентство по охране окружающей среды объяснило оползень изменениями климата и обильными осадками.

Сегодня ночью 40 семей вывезены из оползневой зоны в Сурами региона Шида-Картли. Десять человек были доставлены в гостиницу, остальные поселились у родственников.

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