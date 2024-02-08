08 февраля 2024, 15:57

Спасатели нашли тела девяти погибших в грузинском селе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело девятого погибшего в результате схода оползня обнаружено сегодня в грузинском селе Нергети, сообщили спасатели.

"Кавказский узел" писал, что в грузинском селе Нергети Багдатского муниципалитета Имеретинского региона после схода оползня на жилые дома погибли восемь человек, ведутся поиски еще одного. Национальное агентство по охране окружающей среды объяснило оползень изменениями климата и обильными осадками.

Тело девятого погибшего в результате оползня, было обнаружено в селе Нергети муниципалитета Багдати, сообщила телекомпания "Формула" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями. 

Более 200 спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями проводили непрерывные поисковые работы в эпицентре стихийного бедствия с использованием соответствующего оборудования, техники, плавсредств и беспилотников. В поисково-спасательной акции была задействована группа кинологов, сообщило сегодня МВД Грузии.

Напомним, сегодня ночью 40 семей вывезены из оползневой зоны в Сурами. Десять человек были доставлены в гостиницу, остальные поселились у родственников.

6 февраля в Аджарии при сходе оползней погибли два человека: в деревне Зеда Тхилвана погибла женщина в доме, на который сошел оползень, а в селе Цониариси в своем доме погиб Темур Барамидзе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сельчане в Грузии выступили против строительства ГЭС на реке Терек", "Оппозиционная партия потребовала обнародовать расследование трагедии в Шови", "Правозащитники раскритиковали реакцию властей на ЧС в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 февраля 2024, 15:38

  • Аналитики назвали системными нарушения на президентских выборах в Азербайджане

    На президентских выборах в Азербайджане активно использовался административный ресурс, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". Массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки действующего главы государства после восстановления территориальной целостности страны, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

08 февраля 2024, 14:55

  • Темирхан Амаханов добился компенсации за избиение силовиками

    Суд обязал полицию выплатить 400 тысяч рублей компенсацию жителю Дербента Темирхану Амаханову, которому пришлось удалить селезенку после избиения силовиками. Амаханов просил в качестве возмещения морального вреда 5 миллионов рублей, он намерен обжаловать приговор.

08 февраля 2024, 14:18

  • Обманутые дольщики провели пикеты в Краснодаре

    Дольщики жилищно-строительного кооператива "Удачный выбор", который ранее был признан судом самостроем и затем снесен, провели сегодня в Краснодаре пикеты с требованием выплатить им компенсации за приобретенное посредством маткапитала жилье.

08 февраля 2024, 13:45

08 февраля 2024, 13:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи