Спасатели нашли тела девяти погибших в грузинском селе

08 февраля 2024, 15:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело девятого погибшего в результате схода оползня обнаружено сегодня в грузинском селе Нергети, сообщили спасатели.

"Кавказский узел" писал, что в грузинском селе Нергети Багдатского муниципалитета Имеретинского региона после схода оползня на жилые дома погибли восемь человек, ведутся поиски еще одного. Национальное агентство по охране окружающей среды объяснило оползень изменениями климата и обильными осадками.

Тело девятого погибшего в результате оползня, было обнаружено в селе Нергети муниципалитета Багдати, сообщила телекомпания "Формула" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Более 200 спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями проводили непрерывные поисковые работы в эпицентре стихийного бедствия с использованием соответствующего оборудования, техники, плавсредств и беспилотников. В поисково-спасательной акции была задействована группа кинологов, сообщило сегодня МВД Грузии.

Напомним, сегодня ночью 40 семей вывезены из оползневой зоны в Сурами. Десять человек были доставлены в гостиницу, остальные поселились у родственников.

6 февраля в Аджарии при сходе оползней погибли два человека: в деревне Зеда Тхилвана погибла женщина в доме, на который сошел оползень, а в селе Цониариси в своем доме погиб Темур Барамидзе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.