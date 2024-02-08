Оползень в горах, фото: bangkokbook.ru

08 февраля 2024, 09:09

40 семей эвакуированы в грузинском селе Сурами

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В грузинском селе Сурами из-за оползней поздней ночью началась эвакуация жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", в грузинском селе Нергети Багдатского муниципалитета Имеретинского региона после схода оползня на жилые дома погибли восемь человек. Национальное агентство по охране окружающей среды объяснило оползень изменениями климата и обильными осадками.

40 семей вывезены из оползневой зоны в Сурами, сообщил Тенгиз Читиашвили из муниципалитета Хашури. По  словам мэра, десять граждан были доставлены в гостиницу, остальные поселились у родственников.

По словам Тенгиза Читиашвили, оползень начался сегодня около полуночи. "На данном этапе развиваются некоторые оползневые процессы, и первый этап заключается в том, что мы должны эвакуировать граждан. Всех, у кого нет возможности переехать к родственникам, а также некоторых граждан и семей, переведут  в отель... Здесь мобилизуется полиция, аварийно-спасательная служба, об этом информируются все соответствующие ведомства", - сказал Тенгиз Читиашвили в эфире "ТВ Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 6 февраля в Аджарии при сходе оползней погибли два человека: в деревне Зеда Тхилвана погибла женщина в доме, на который сошел оползень, а в селе Цониариси в своем доме погиб Темур Барамидзе.

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Примечание:

"Пять семей эвакуированы после оползня в Аджарии", "Жители Тбилиси пожаловались на угрозу оползня", "Министр внутренних дел Грузии отверг критику оппозиции в связи с трагедией в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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