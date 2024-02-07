Число погибших при сходе оползня в Грузии достигло пяти

07 февраля 2024, 17:00

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Тело пятого погибшего при сходе оползня в селе Нергети нашли спасатели, ведутся поиски еще четверых пропавших без вести. Национальное агентство по охране окружающей среды объяснило оползень изменениями климата и обильными осадками.

Как писал "Кавказский узел", в грузинском селе Нергети Багдатского муниципалитета Имеретинского региона после схода оползня на жилые дома погибли три человека, ведутся поиски еще шестерых, сообщили в полиции.

Спасатели нашли тела пятерых погибших при сходе оползня в селе Нергети, ведутся поиски еще четверых, сообщило сегодня "Интерпресс-ньюс".

Депутаты от "Грузинской мечты" прибыли в Багдати. "Спасатели делают все возможное. Но вы знаете о глобальном потеплении и предсказать такие оползни невозможно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова депутата от "Грузинской мечты" Нино Целовани в эфире телекомпании "Формула"

Национальное агентство по охране окружающей среды сегодня опубликовало заявление в связи с оползнем в деревне Нергети в Багдати. По данным ведомства, развитие оползней в данном районе, наряду с другими процессами, произошло в основном из-за обильных осадков 5-6-7 февраля.

В заявлении также отмечается, что на фоне климатических изменений в Грузии участились стихийные бедствия. В частности, оползни, вызванные обильными атмосферными осадками, в основном характерны для горных зон Западной Грузии.

"7 февраля 2024 года на территории Нергети, на правом склоне ущелья Ханисцкали произошло развитие и активизация оползневого процесса скально-лавинного типа. Высота оползня составляет 30 метров, ширина оползня – 20-25 м в верхней части, а объем оползневой массы – 150 000 кубических метров. Помимо сложных тектонических и морфологических условий, развитие оползневого процесса в основном связано с обильными атмосферными осадками, произошедшими 5-6-7 февраля. В частности, по данным метеостанций в Кутаиси, Зестапони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм, это 50-80% от климатической нормы за февраль месяц. Оползень полностью разрушил четыре жилища и перекрыл реку Ривер", - указано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что департамент геологии Национального агентства по охране окружающей среды в докладе, подготовленном в 2023 году, предупреждал о возможной активизации оползневых процессов в муниципалитете Багдати.

В бюллетене Геологического департамента Национального агентства по охране окружающей среды, подготовленном в 2023 году и включающем результаты естественных геологических процессов в Грузии в 2022 году и прогнозы на 2023 год, прогнозировалась активизация оползней в селах муниципалитета Багдати. Согласно документу, ожидается активизация оползневых процессов в следующих селах: Обча, Дими, Целкхеви, Ферсати, Нергети, Шабан и Зеган. В документе Национального агентства по охране окружающей среды выдана рекомендация о выводе населения из села Вторые Обчи. В селе Зеган ведомство посчитало необходимым обустроить откосную стену, сообщило Радио Tavisupleba*.

В документе, который не опубликован публично на веб-сайте агентства, говорится, что "методы снижения риска бедствий должны быть эффективными, ориентированными на различные опасности, интегрированными, доступными и ориентированными на более широкие массы".

В Грузии в последние годы резко возросло количество случаев оползней. Только в 2022 году Национальное агентство по охране окружающей среды зафиксировало 1120 оползней – в 2012 году их было 325.

6 февраля в Аджарии при сходе оползней погибли два человека: в деревне Зеда Тхилвана погибла женщина в доме, на который сошел оползень, а в селе Цониариси в своем доме погиб Темур Барамидзе.

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