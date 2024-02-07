Три человека погибли при сходе оползня в Грузии

07 февраля 2024, 09:31

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В грузинском селе Нергети после схода оползня на жилые дома погибли три человека, ведутся поиски еще шестерых, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Аджарии при сходе оползней погибли два человека: в деревне Зеда Тхилвана погибла женщина в доме, на который сошел оползень, а в селе Цониариси в своем доме погиб Темур Барамидзе.

Из-за обильных осадков в регионе Имерети произошел сход оползня, накрывшего четыре жилых дома в селе Нергети Багдатского муниципалитета, сообщило МВД Грузии.

По данным ведомства, на месте схода оползня найдены тела трех погибших, ведутся поиски еще шести человек, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Один человек спасен и доставлен в безопасное место. "На месте находятся более 200 пожарных - спасателей, представители местных властей и различных подразделений МВД, мобилизована соответствующая техника, дроны, группа кинологов, работы ведутся в активном режиме", - цитирует издание сообщение МВД.

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