Два человека погибли в результате оползня в Аджарии

06 февраля 2024, 21:25

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В муниципалитетах Хуло и Кеда горной Аджарии погибли два человека из-за оползня.

Оползень в деревне Зеда Тхилвана в Хулойском муниципалитете накрыл дом, в момент происшествия дома находились два человека, женщина погибла, ее тело уже найдено, сообщил Первый канал.

Под развалинами собственного дома в селе Цониариси погиб инспектор Кедского управления полиции Темур Барамидзе, сообщило агентство "Новости Грузия".

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Аджарии. По словам Кобахидзе, работы по ликвидации последствий стихии ведутся. "К сожалению, в Западной Грузии, в Аджарии, произошла катастрофа. Как мне доложили, два человека погибли. Выражаю соболезнования семьям погибших. Соответствующая работа будет продолжена и, надеюсь, будет успешной", - сказал Кобахидзе, передает Общественный вещатель. .

"Кавказский узел" также писал, что в селе Кведа Джочо 1 октября 2020 года сель унес автомобиль с водителем и пассажиром. Спасатели двух погибших.

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