06 февраля 2024, 21:25

Два человека погибли в результате оползня в Аджарии

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В муниципалитетах Хуло и Кеда горной Аджарии погибли два человека из-за оползня.

Оползень в деревне Зеда Тхилвана в Хулойском муниципалитете  накрыл дом,  в момент происшествия дома находились два человека, женщина погибла, ее тело уже найдено, сообщил Первый канал. 

Под развалинами собственного дома в селе Цониариси погиб инспектор Кедского управления полиции Темур Барамидзе, сообщило агентство "Новости Грузия".

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с гибелью людей в  Аджарии. По словам Кобахидзе, работы по ликвидации последствий стихии ведутся. "К сожалению, в Западной Грузии, в Аджарии, произошла катастрофа. Как мне доложили, два человека погибли. Выражаю соболезнования семьям погибших. Соответствующая работа будет продолжена и, надеюсь, будет успешной", - сказал Кобахидзе, передает Общественный вещатель. .

"Кавказский узел" также писал, что  в селе Кведа Джочо 1 октября 2020 года сель унес автомобиль с водителем и пассажиром. Спасатели   двух погибших. 

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Примечание:

"Пять семей эвакуированы после оползня в Аджарии", "Жители Тбилиси пожаловались на угрозу оползня", "Министр внутренних дел Грузии отверг критику оппозиции в связи с трагедией в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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