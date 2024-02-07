Тела восьми человек найдены после схода оползня в грузинском селе

07 февраля 2024, 21:52

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Спасатели обнаружили тела восьми погибших в селе Нергети, где сегодня ночью сошел оползень, поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются.

Как писал "Кавказский узел", в грузинском селе Нергети Багдатского муниципалитета Имеретинского региона после схода оползня на жилые дома погибли пять человек, ведутся поиски еще четверых. Национальное агентство по охране окружающей среды объяснило оползень изменениями климата и обильными осадками.

В Багдатском муниципалитете, где сошел оползень, найдены тела еще трех человек, число погибших увеличилось до восьми, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

По информации МВД Грузии, продолжаются поиски одного человека.

6 февраля в Аджарии при сходе оползней погибли два человека: в деревне Зеда Тхилвана погибла женщина в доме, на который сошел оползень, а в селе Цониариси в своем доме погиб Темур Барамидзе.

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