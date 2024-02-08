Житель Кабардино-Балкарии осужден за госизмену

08 февраля 2024, 13:05

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Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к шести годам колонии местного жителя, который планировал участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2023 года стало известно, что 35-летний житель города Терек Эрик Коноков заподозрен в госизмене. По версии следствия, он планировал выехать на территорию Украины и примкнуть к отрядам, участвующим в боях против российских военнослужащих. По версии следствия, 35-летний житель Терека Эрик Коноков ранее был арестован по делу об экстремизме. Силовики изучили данные в его мобильном телефоне и затем заподозрили его в государственной измене. Следователи обнаружили в телефоне Конокова переписку с уроженцем Татарстана, который примкнул к отрядам, которые принимают участие в боях против российских военнослужащих на стороне Украины.

"Вступил в законную силу приговор <…> в отношении Конокова Э. А., признанного виновным в совершении приготовления к государственной измене, <…> высказавшего публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, используя информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Суд <…> признал Конокова Э. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 275 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначил наказание по совокупности преступлений в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе, опубликованном 6 февраля на сайте ВС Кабардино-Балкарии.

Суд установил, что мужчина, получив сведения в соцсетях о действующем на территории Украины военизированном подразделении, вошедшим в состав ВСУ, намеревался туда вступить, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов

Напомним также, в июне 2023 года ФСБ отрапортовало о задержании жителя Кабардино-Балкарии, имеющего украинское гражданство. По версии силовиков, он собрал и передал сотруднику службы безопасности Украины сведения для их дальнейшего использования против безопасности России.

"Кавказский узел" также писал, что жителя Подмосковья Савелия Фролова, задержанного на КПП "Верхний Ларс" суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии и штрафу в сто тысяч рублей по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие полагает, что Фролов намеревался вступить в него. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

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