Мобилизованный из Ростовской области погиб в военной операции

07 февраля 2024, 18:24

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Иван Бабак погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Веселовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 381 бойца из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", Игорь Мещеряков стал 380-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Иван Бабак погиб в военной операции на Украине, сообщила 5 февраля в своем Telegram-канале администрация Веселовского района, отчитываясь об открытии парты героя в Малозападненской школе, где он учился.

Бабак был призван на службу по мобилизации в октябре 2022 года, погиб 15 февраля 2023 года. У него остались трое детей, сообщило 10 мая 2023 года издание 161.ru

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 380 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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