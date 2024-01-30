Игорь Мещеряков. Фото: https://donday-shakhty.ru/v-zone-svo-pogib-22-letnij-matros-iz-goroda-shahty.html

30 января 2024, 13:51

Военнослужащий из Шахт погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший матрос Игорь Мещеряков из города Шахты погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 380 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 января стало известно о гибели на Украине Дмитрия Борщевского из Октябрьского района. Он стал, по меньшей мере, 379 жителем Ростовской области, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старший матрос Игорь Мещеряков из города Шахты, сообщила сегодня администрация местной гимназии имени Пушкина на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте". В сообщении сказано, что Мещеряков являлся выпускником гимназии, и что он посмертно награжден орденом "Мужества".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 380 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 января 2024, 14:29

30 января 2024, 13:31

30 января 2024, 13:14

30 января 2024, 12:31

  • 1 Обвинение представило суду психиатрическую экспертизу Журавеля

    Сторона обвинения представила суду в Грозном в качестве доказательств вины результаты экспертизы, признавшей психически здоровым волгоградца Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Защита просила суд принять во внимание положительную характеристику Журавеля от администрации кадетского училища.

30 января 2024, 12:02

  • Американский сенатор призвал Баку освободить политзаключенных

    Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал прекратить преследования критиков власти и оппозиционеров в Азербайджане. Он отметил особую актуальность этих мер в преддверии международной климатической конференции COP-29, которую готовится принять Азербайджан.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи