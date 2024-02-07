07 февраля 2024, 03:17

ЕСПЧ назначил компенсации участникам акций в поддержку Навального* на Кубани

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Европейский суд по правам человека назначил компенсации активистами из Анапы и Сочи, которые в январе 2021 года приняли участие в акциях в поддержку Алексея Навального*.

Как информировал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека назначил компенсации нескольким активистам из регионов юга России, которые пожаловались на нарушение их прав при задержаниях на различных акциях протеста. В их числе - акции в поддержку Алексея Навального* в январе, феврале и апреле 2021 года, пишет 6 февраля "ОВД-Инфо"**.

В числе тех, кому назначены компенсации - участники митинга "Свободу Навальному*" в Анапе 23 января 2021 года Никита Свинчуков и Михаил Сергеев, участники аналогичной акции в Сочи Вячеслав Чистосердов, Анатолий Ивакин, Юрий Кобцев, а также участница акции в Анапе 31 января 2021 года Ангелина Красюк.

Случаи преследования активистов ЕСПЧ рассмотрел в общем деле, которое называется "Устинов и другие против России". Все они были оштрафованы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга и т.д.). Суд назначил активистам компенсации от 3500 до 500 евро.

Напомним, что в шествии сторонников Навального* в Краснодаре 23 января 2021 года приняли участие несколько тысяч человек, акции прошли также в Ейске, Новороссийске, Геленджике, Армавире. Десятки активистов в Сочи задержаны без объяснения причин. На акциях 31 января 2021 года в Краснодаре были задержаны 35 человек, в Анапе - 10, в Новороссийске - трое. Акции в Туапсе и Ейске завершились без задержаний.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2023 года ЕСПЧ назначил компенсации активистам из Ростова-на-Дону, Волгограда и Ставрополя, которые также были задержаны на акции в поддержку Алексея Навального*.

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Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Волгоградские сторонники Навального назвали фарсом суд по жалобе на обыск", "Участники пикетов в Волгограде призвали власти к миролюбивой внешней политике", "Волгоградский активист провел пикет в поддержку Навального".

Автор: "Кавказский узел"

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