06 февраля 2024, 06:34

Пацифистские высказывания привели к штрафу жителя Майкопа

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Суд в Майкопе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Хуаза, признав, что его пацифистские высказывания относительно спецоперации на Украине дискредитировали российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Майкопа Юрий Хуаз работал старшим механиком плавучего крана в Севастополе и высказал своим коллегам свое пацифистское мнение относительно проведения военной операции на Украине. После чего на него был составлен протокол.

Суд оштрафовал Хуаза за 30 тысяч рублей, передали 5 февраля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Майкопского горсуда уточняется, что Хуаз признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Юрия Хуаза или его представителей не поступало.

Напомним, 22 января стало известно, что протокол о дискредитации армии составлен на жительницу Адыгеи Полину Никулину.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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