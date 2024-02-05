05 февраля 2024, 13:49

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Из-за плохой видимости на курорте "Эльбрус" закрыты горнолыжные трассы и остановлена работа одной канатной дороги, сообщила сегодня администрация.

Как информировал "Кавказский узел", 21 января работа курорта "Эльбрус" было приостановлена из-за обильного снегопада. На следующий день курорт возобновил работу.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

О том, что курорт "Эльбрус" частично закрыт из-за непогоды его администрация сообщила сегодня в своем телеграм-канале.

"Канатная дорога "Мир – Гарабаши" и трассы закрыты по погодным условиям (плохая видимость)", – сказано в сообщении.

Напомним, на курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау – Кругозор", "Кругозор – Мир" и "Мир – Гарабаши", а также обустроенно семь горнолыжных трасс.

"Кавказский узел" также писал, что по данным властей, горнолыжные курорты "Эльбрус", "Архыз" (в Карачаево-Черкесии) и "Ведучи" (в Чечне) в новогодние праздники посетило более 100 тысяч туристов. "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года, отметило Минэкономразвития.

7 января опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20 процентов. В новогодние и рождественские праздники цены еще временно выросли. Туристы также рассказали, что в последние годы, наряду с подорожанием, увеличилось и качество оказываемых услуг.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе идет снег, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 6 февраля также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -8 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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