Таблички в память о погибших. Скриншот фото из Telegram-канала Анатолия Перепелина от 02.02.24, https://t.me/a_perepelin/6686

03 февраля 2024, 22:01

Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции

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Руслан Троян и Александр Щукин погибли в зоне боевых действий, сообщил глава Тихорецкого района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 300 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" сообщал, что Андрей Стасенко стал 298 военных из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Руслан Троян и Александр Щукин погибли в специальной военной операции на Украине, посмертно они награждены орденами Мужества, сообщил 2 февраля глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии парт героя в школе, где они учились.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 298 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 22.12 мск 1 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3331 военного с юга России, в том числе 1621 – из СКФО и 1710 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Три бойца из Краснодарского края убиты в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине военного с Кубани", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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