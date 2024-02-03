Отключения света в больницах создали проблемы пациентам в Махачкале

03 февраля 2024, 13:39

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Из-за регулярных отключений электричества в государственных клиниках люди не могут получить медицинские услуги и пройти обследования, а пациенты стационаров жалуются на холод в палатах, рассказали жители Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 31 января жительница Махачкалы пожаловалась в соцсети, что ее ребенок не смог пройти медосмотр из-за отсутствия электричества в больнице. Пользователи соцсети заявили, что электричества часто не бывает и в других больницах города.

В Махачкале проблема с отключениями света стала хронической. Местные жители неоднократно выходили на акции протеста, требуя решить ее. В частности, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества.

Жители Махачкалы рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что из-за постоянных отключений электричества не смогли вовремя получить необходимые им медицинские услуги.

"Из-за того, что постоянно отключают свет в детской поликлинике №2 по улице Гамидова, более недели не можем получить электронное направление для ребенка на реабилитацию", - рассказала, в частности, махачкалинка Мадина.

"По причине отсутствия света не смогли попасть на обследование в Республиканскую больницу на улице Гоголя в Махачкале, по этой причине пришлось искать частное медучреждение и заплатить деньги", - сообщил Магомедрасул.

Жительница города Аминат сообщила, что в Центральной больнице отключают свет. "Как объяснили, по этой причине не работает отопление. Лежит там родственник, жалуется, что три ночи подряд холодно, люди лежат после операции под несколькими одеялами", - рассказала она. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Сотрудник Республиканского кожно-венерологического диспансера сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в медучреждении наблюдаются постоянные отключения света.

Он отметил, что из-за этого не представляется возможным проводить срочные биохимические анализы, и пациенты остаются недообследованными, в результате врачи не могут назначить правильное лечение. Из-за отсутствия света отключается и подача воды, добавил сотрудник диспансера.

В больницах должны быть резервные линии электроснабжения, указал руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. При этом в организацию не поступали жалобы от жителей республики на невозможность получить медуслуги в поликлиниках и больницах из-за отключения света, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста против отключений электричества. Так, 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили ранее дагестанские активисты.

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