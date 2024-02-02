Военные из регионов юга России получили сроки за отсутствие в части

02 февраля 2024, 17:30

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Южный окружной военный суд отказался смягчить сроки осужденным за оставление части мобилизованному Руслану Утееву, которого суд в Чечне приговорил к 5,5 года колонии и контрактнику Павлу Трусову, осужденного в Ставрополе на шесть лет.

"Кавказский узел" писал, что самовольное оставление части мобилизованным расценивается как преступление военнослужащего, и отмечается тенденция к ужесточению наказания, отметили правозащитники. Они подчеркнули, что нередки стали сроки в пять лет и более.

В Грозном к пяти годам колонии приговорили мобилизованного Рустана Утеева, который оставил место прохождения службы и сам явился в военную прокуратуру, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из определения Южного окружного военного суда, свое отсутствие на службе он объяснил необходимостью помочь матери и восстановить здоровье после лечения в госпитале. Смягчающими обстоятельствами стали участие Утеева в военной операции против Украины и его статус ветерана боевых действий. Осужденный добивался смягчения приговора, в частности просил заменить срок в колонии на отбытие наказания в колонии-поселении, но суд оставил приговор в силе.

Контрактник Павел Трусов самовольно покинул часть 1 января 2023 года, сотрудниками военной прокуратуры он был задержан 14 сентября, следует из определения Южного окружного военного суда.. В суде первой инстанции он заявлял, что хочет продолжить службу и указывал, что на иждивении находятся его мать и малолетний брат. В апелляции он просил смягчить наказание. но Южный окружной военный суд оставил в силе приговор Ставропольского гарнизонного военного суда - шесть лет колонии общего режима, указано в документе, размещенном на сайте суда.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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