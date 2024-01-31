Руслан Иззетли назвал политическим преследованием призыв на военные сборы

31 января 2024, 17:36

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Соучредитель "Платформы III Республики" Руслан Иззетли считает неправомерным призыв на военные сборы, так как он прошел службу и участвовал в боевых действиях, а также имеет проблемы со здоровьем. Оппозиционер связал призыв со своей политической активностью.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2020 года Руслан Иззетли был призван в армию, несмотря на то, что ранее он был признан негодным к несению службы по состоянию здоровья, а очередное медобследование по линии военкомата должно было состояться лишь в 2023 году. Он считает, что таким образом власти мстили ему за политическую деятельность, участие во внеочередных парламентских выборах 2020 года и протестных акциях после них. Аналогичного мнения придерживались и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщил Иззетли, 31 января ему позвонили из Агдамского районного отдела государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и обязали явиться для участия в военных сборах. "Я прописан в Агдамском районе и потому меня вызывают в отдел госслужбы по призыву этого района. Мне велели прийти 1 февраля. Я сказал, что не успею. Они заявили о необходимости явиться 2 февраля. Я указал на проблемы со здоровьем, мне ответили, что сначала меня обследует медкомиссия", - сказал Иззетли корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил удивление вызовом его военные сборы. "Я относительно недавно отслужил в армии. Кстати, в мае 2020 года меня после парламентских выборов призвали в армию, несмотря на проблемы со здоровьем и ранее предоставленную отсрочку. Через три месяца службы мне сделали операцию в связи с позвоночной грыжей. Тем не менее, когда в сентябре 2020 года началась война в Карабахе, я добровольно попросился на фронт и участвовал в боевых действиях. По-моему, это самая лучшая военная подготовка, опыт, который сильнее любых сборов и учений. В июле 2021 года меня демобилизовали. Но проблемы со здоровьем у меня остаются, медики запретили тяжелую физическую нагрузку. Тем не менее, если медкомиссия признает меня годным, я пойду, конечно, на сборы", - продолжил Иззетли.

Он сообщил, что поинтересовался у своих бывших сослуживцев, вызывают ли их на сборы. "Никому повестки о явке на сборы не поступило", - отметил он.

Иззетли считает, что призыв на сборы может иметь политические мотивы. "После того, как мы учредили "Платформу III Республики", на членов организации началось давление. Был арестован Араз Алиев, была слежка за Акифом Гурбановым. При задержании Араза Алиева у него отобрали личные вещи, в том числе ноутбук и мобильный телефон. При нем был ноутбук Акифа Гурбанова и до сих пор, им компьютеры и другие вещи не возвращают. Теперь меня вызывают на сборы и могут на какое-то время изолировать от политической деятельности", - отметил Иззетли.

В конце декабря 2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Выйдя на свободу 17 января, Алиев рассказал "Кавказскому узлу", что ему так и не вернули изъятые при задержании вещи, в том числе ноутбук и мобильный телефон. 26 января Алиев обратился в полицию с требованием вернуть изъятые личные вещи, в том числе телефон, банковскую карту и ключи от квартиры. Один из двух ноутбуков, которые были изъяты у активиста "Платформы III Республики" Араза Алиева, принадлежит руководителю организации Акифу Гурбанову. Он потребовал от бакинской полиции вернуть его имущество.

По словам Иззетли, ему не сообщили, сколько продлятся сборы. "Однако по телефону неофициально сказали, что срок сборов может быть "две недели и более". Если, меня несмотря на проблемы со здоровьем, медкомиссия все же признает годным для участия в сборах, значит меня призывают "по политическому указанию", - сказал Иззетли.

Получить комментарии в государственной службе по мобилизации и военному призыву корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Араз Алиев и Акиф Гурбанов сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что на их обращение в МВД о возвращении компьютеров никакого ответа не поступило.

Напомним, группа азербайджанских активистов учредила новую общественно-политическую структуру "Платформа III Республика". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом стране необходима новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО.

Руслан Иззетли был одним из основателей и первым руководителем движения D18, которое было позже переименовано в "Демократия 1918", которое было создано с целью продвижения демократических идей в Азербайджане и обеспечения прав человека. Иззетли участвовал в 2014 году в пикете перед посольством России в Баку с требованием освобождения Надежды Савченко и журналистки Хадиджи Исмайловой, которая тогда была под арестом в Баку. В 2016 году в День Республики, на акции в Баку участники "Демократия 1918" раздавали розы жителям и рассказывали о забвении демократических ценностей первой Азербайджанской Республики, существовавшей в 1918-1920 годах. По окончанию второго 4-летнего срока полномочий Иззетли продолжал деятельность как рядовой член движения. В декабре 2019 году Руслан Иззетли входил в избирательный блок «Движение» на внеочередных парламентских выборах. 16 февраля 2020 года Иззетли был задержан и доставлен в полицию в связи с предполагаемым участием в протестной акции в знак несогласия с официальными результатами выборов парламента Азербайджана.Созданное при участии Иззетли новое движение "Платформа III Республики" обладает потенциалом серьезной политической силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подробнее о движении можно прочитать в справке "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

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