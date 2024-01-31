Настоятель православного храма на Кубани лишен сана на фоне тяжбы за участок земли

31 января 2024, 00:58

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Церковный суд лишил сана настоятеля храма Нерукотворного образа Христа Спасителя на Кубани архимандрита Флавиана (Осколкова), который боролся против изъятия участка земли в Сириусе, где строится приют для нуждающихся.

Настоятель храма Нерукотворного образа Христа Спасителя архимандрит Флавиан (Осколков) лишен сана, это решение поддержал лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишут 30 января "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на источник в Сочинской епархии.

По словам источника, решение о лишении сана принял сначала епархиальный суд, затем оно было утверждено в Москве.

Лишение сана подтвердили источники и православного блогера Александра Вознесенского. В своем телеграм-канале он написал 15 января, что ему "деликатно намекнули, что там тупо имущественный вопрос". "Якобы на архимандрита был оформлен участок земли и собственность, что на этой территории якобы какой-то огромный приют для пожилых людей или что-то вроде того, что местный епископ ему "деликатно намекнул", что надо это передать в епархию", - написал Вознесенский.

По его словам, после того, как отец Флавиан отказался, "появились претензии со стороны федеральной территории "Сириус". Вознесенский заявляет, что Осколкова вызвали в суд, когда он находился в больнице и даже не знал о заседании. После получения повестки прямо из медучреждения Осколков поехал в суд, где ему сообщили, что лишают сана.

В телеграм-канале храма Нерукотворного образа Христа Спасителя данных о лишении сана архиепископа Флавиана нет. Однако 15 января создатель канала Кирилл Жолобов сообщил, что права на него теперь передаются новому настоятелю - протоиерею Иоанну. В следующем сообщении прямо говорится, что "указом правящего архиерея в наш храм назначен новый настоятель - протоиерей Иоанн Гелеван", а также указаны новые номера телефонов.

"Кавказский узел" писал, что в июле 2023 года благотворитель Сурен Эксузян (основатель "Фонда поддержки строительства храма") сообщил, что получил иск от администрации федеральной территории "Сириус" с требованием снести недостроенный приют для прихожан, который они строят уже более 15 лет. Местные жители заявили, что сноса приюта, который является неотъемлемой частью храмового комплекса, допустить нельзя. 17 ноября суд в Адлере по иску прокуратуры постановил передать государству участок земли в Сириусе, на котором строится приют для нуждающихся, и взыскать с владельцев приюта более 232 миллионов рублей. Жители Сочи, пришедшие на заседание, возмутились решением суда.

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