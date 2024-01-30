30 января 2024, 07:51

Офицер арестован в Азербайджане за убийство сослуживца

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На четыре месяца арестовал суд в Азербайджане офицера Низами Абдуллаева, обвиняемого в убийстве сослуживца Амиля Абдуллаева.

Как писал "Кавказский узел", 27 января по подозрению в убийстве офицера Амиля Абдуллаева был задержан его сослуживец Низами Абдуллаев. По версии следствия, убийство произошло "на почве возникшего между ними спора".

Военнослужащий Низами Абдуллаеву обвинен в убийстве сослуживца Амиля Абдуллаева, инцидент произошел в одной из воинских частей, пишет 29 января Report.az.

Низами Абдуллаева по представлению военного прокурора арестован на четыре месяца, информирует Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры.

Напомним, что в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. По данным института, погибли не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них были боевыми потерями, а 46 - небоевыми.

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Примечание:

"Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Бакинские аналитики оценили итоги боев на границе с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

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