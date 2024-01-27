Азербайджанский офицер заподозрен в убийстве сослуживца

27 января 2024, 17:16

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Военнослужащий Низами Абдуллаев задержан по подозрению в убийстве другого офицера, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. По данным института, погибли не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них были боевыми потерями, а 46 - небоевыми.

В Азербайджане по подозрению в убийстве армейского офицера Амиля Абдуллаева задержан офицер Низами Абдуллаев, сообщила военная прокуратуры страны.

По версии следователей, Амиль Абдуллаев был убит сослуживцем «на почве возникшего между ними спора». Начато расследование по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Низами Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого, говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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