Военнослужащие несут тело погибшего. Фото https://report.az/

27 января 2024, 17:16

Азербайджанский офицер заподозрен в убийстве сослуживца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Низами Абдуллаев задержан по подозрению в убийстве другого офицера, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. По данным института, погибли не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них были боевыми потерями, а 46 - небоевыми.

В Азербайджане по подозрению в убийстве армейского офицера Амиля Абдуллаева задержан офицер Низами Абдуллаев, сообщила военная прокуратуры страны.

По версии следователей, Амиль Абдуллаев был убит сослуживцем «на почве возникшего между ними спора». Начато расследование по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Низами Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого, говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Бакинские аналитики оценили итоги боев на границе с Арменией".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 января 2024, 18:06

27 января 2024, 16:30

27 января 2024, 15:35

27 января 2024, 14:39

  • Боец из Дагестана убит в военной операции

    Мырза Агамирзаев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 724 бойцов из Дагестана.

27 января 2024, 13:41

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи