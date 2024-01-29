Апелляционный суд отменил запрет Оруджеву на общение с близкими

29 января 2024, 23:37

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Бакинский апелляционный суд удовлетворил жалобу активиста Мохйаддина Оруджева, арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков, на запрет телефонных разговоров и свиданий с близкими. Суд признал решение следователя неправомерным.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ранее, после административного ареста, Оруджев заявил о физическом и психологическом насилии со стороны силовиков.

В октябре 2023 года Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к Оруджеву объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, сообщил брат арестованного.

После задержания в декабре 2023 года Оруджев еще ни разу по телефону не говорил с близкими, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Назим Мусаев.

«Мохйаддина Оруджева задержали 13 декабря. По закону ему должны были создать условия для телефонного звонка своим близким и сообщения им о задержании. Прояснить его судьбу удалось только 15 декабря, когда суд уже избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. После решения суда его поместили в СИЗО-3 в поселке Шувелан (пригород Баку). По прибытии в СИЗО ему должны были предоставить возможность позвонить и сообщить близким о месте его содержания. Но ему не позволили и этого. Уже когда я пошел к нему на встречу в СИЗО, он мне сообщил, что ограничение введено следователем», - рассказал адвокат.

"Это полный запрет общения, причем ничем необоснованный. Мы обратились в Сураханский районный суд с жалобой на решение следователя. Но суд оставил жалобу без удовлетворения. Защита подала апелляционную жалобу на решение райсуда", - продолжил Мусаев.

«Сегодня Бакинский апелляционный суд (БАС) объективно оценил наши доводы и доказательства. Апелляционный суд признал решение следователя неправомерным, отменил постановление суда первой инстанции и восстановил Оруджева в правах на телефонные разговоры и свидания с близкими», - сообщил адвокат.

По его словам, данное решение апелляционного суда уже не может быть обжаловано или опротестовано следственным органом. Адвокат пояснил, что после получения решения апелляционного суда на руки защита представит его в СИЗО для исполнения.

Вместе с тем Мусаев рассказал, что Оруджев имеет жалоб на условия содержания, хотя в них есть нарушения. «Мохйаддина Оруджева содержат в камере, рассчитанной на 10 человек, но их там 20 человек. Это создает большие неудобства, а самое главное, нарушает режим сна заключенных, поскольку они спят по очереди. В СИЗО это объясняют большим количеством заключенных», - отметил адвокат.

Он также указал проблемы у Оруджева со здоровьем. «Мой подзащитный страдает почечной болезнью, которая после ареста обострилась, и в условиях СИЗО он не может получать эффективного лечения», - сказал Мусаев.

В БАС подтвердили информацию об удовлетворении жалобы активиста Оруджева. Представители следственного органа оказались не доступными для комментариев.

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