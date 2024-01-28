В двух городах Грузии прошли митинги в поддержку Георгия Хасаи и Како Чикобавы

28 января 2024, 21:52

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Студенты вузов и активисты НПО провели акции в Кутаиси и Зугдили, потребовав прекратить преследование аспиранта Георгия Хасая и преподавателя вуза Како Чикобава, арестованных за повреждение автомобиля в ходе протестов против выселения семьи в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета с требованием освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву. 27 января акция продолжилась в канцелярии вуза. При этом студентов возмутили слова ректора Тбилисского госуниверситета о том, что вуз не будет требовать освобождения Хасаи и Чикобавы.

Георгий Хасая – аспирант Государственного университета Ильи, а Акакий Чикобава - доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. Они также лидеры движения Khma ("Голос"). Хасая и Чикобава были заподозрены в повреждении автомобиля на акции протеста 23 января и арестованы. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

В Зугдиди митинг в поддержку Георгия Хасая и Како Чикобава прошел возле здания прокуратуры. На месте происшествия собрались друзья задержанных и активисты НПО, сообщила ТВ "Формула", эфир которой посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции назвали арест аспиранта и преподавателя университета примером избирательного правосудия.

«Суд, который освобождает под залог виновных в убийстве и продаже наркотиков потому, что они близки к властям, наказывает Георгия Хасаю и Како Чикобаву, обвиняемых в повреждении автомобиля. Это решение суда можно считать политическим. Власти стремятся запугать молодежь и подавить протесты», - заявил один из участников митинга, слова которого приводит "Мтавари архи".

Еще одна акция в поддержку Георгия Хасая и Како Чикобава состоялась на центральной площади Кутаиси. Участники держали плакаты «Хватит легализовать беззаконие», «Свободу Георгию Хасае и Како Чикобаве», «Стоп выселению».

Напомним, 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а Георгий Хасая и Акакий Чикобава оставлены под арестом.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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