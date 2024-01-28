Подтверждена гибель на Украине жителя Астраханской области

28 января 2024, 12:18

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Виталий Симонов из Наримановского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 258 жителей Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 17 января стало известно о гибели на Украине Руслана Федяинова из Красноярского района. Он стал, по меньшей мере, 257 жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время спецоперации на Украине погиб житель села Николаевка Виталий Симонов, сообщила 20 января администрация центра социально-культурного развития Наримановского района на странице госучреждения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 258 жителей Астраханской области.

Семьям погибших в зоне СВО военнослужащих не гарантируют поддержку государства ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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