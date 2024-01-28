Жительница Ставрополя оштрафована за дискредитацию армии

28 января 2024, 10:24

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Суд в Ставрополе оштрафовал местную жительницу Оксану Казанцеву, признав ее виновной в дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", в отношении жителей Ставрополья регулярно заводятся дела о дискредитации армии. Так, ранее суд в Ставрополе оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Егора Филиппова, признав дискредитирующим российскую армию его пацифистский комментарий в соцсети.

В Ставрополе сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации вооруженных сил на местную жительницу Оксану Казанцеву. Суд оштрафовал ее за дискредитацию армии, передали 27 января "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило за что именно был составлен протокол на Казанцеву, а также не привело подробностей по ее делу.

В карточке дела на сайте Железноводского городского суда уточняется, что Казанцева признана виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу также не приведено.

Комментариев от Оксаны Казанцевей или ее представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье (20.3.3 КоАП РФ). Эта статья в разных частях предусматривает для граждан штраф от 30 до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что в начале января житель Ставрополья Алексей Лавров был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

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