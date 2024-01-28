Стали известны подробности дела Олега Галаева

28 января 2024, 08:36

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Суд оштрафовал жителя Кореновского района Краснодарского края Олега Галаева, признав, что публикованные им в соцсети "Одноклассники" фото и видео дискредитировали российских военнослужащих.

Как информировал "Кавказский узел", 4 января стало известно, что суд в Краснодарском крае признал местного жителя Олега Галаева виновным в дискредитации российских военных и оштрафовал его. При этом подробностей по делу Галаева не сообщалось.

По версии следствия, житель Кореновского района Олег Галаев 6 октября 2023 года опубликовал в соцсети "Одноклассники" фото и видео, с критикой проведения военной операции на Украине. Эти публикации обнаружили сотрудники центра по противодействию экстремизму. В суде Галаев признал вину, передали 27 января "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Кореновского районного суда уточняется, что Галаев признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Олега Галаева или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье (20.3.3 КоАП РФ). Эта статья в разных частях предусматривает для граждан штраф от 30 до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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