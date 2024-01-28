Беженцы из Нагорного Карабаха получили в подарок картины армянской художницы

28 января 2024, 04:58

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По инициативе немецкого архитектора Удо Дагенбаха в Ереване состоялась акция в поддержку беженцев из Нагорного Карабаха. Художница Карине Дулян подарила вынужденным переселенцам 10 своих картин, которые, как она считает, помогут им чувствовать себя в Армении как дома.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года в Ереване прошла благотворительная выставка-продажа картин художницы Карине Дулян. Вырученные от продажи экспонатов деньги были направлены на помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Инициатива "Soul Art" провела 27 января акцию в поддержку насильственно переселившихся из Нагорного Карабаха граждан. В рамках этой инициативы 10 карабахских переселенцев стали обладателями картин ереванской художницы Карине Дулян (Каришок).

Идея поддержать беженцев принадлежит немецкому архитектору Удо Дагенбаху, который купил картины художницы и попросил их подарить карабахским переселенцам.

В ходе мероприятия состоялся видеозвонок с Удо Дагенбахом, который подчеркнул важную роль искусства в период потрясений. По его словам, идея "Soul Art" возникла спонтанно. "Хотелось в эту тяжелую и сложную ситуацию для людей, потерявших дом и родину в результате политических событий, протянуть руку поддержки", - сказал он.

Карине Дулян он назвал очень талантливым художником. "Зная Каришок, как очень талантливого художника, я подумал, что это очень хороший шанс дать семьям, потерявшим дом, выбрать картину для нового дома", - отметил Дагенбах.

Он выразил надежду, что после этой акции инициативу подхватят другие. Картин Удо купил на сумму 500 евро.

Сама Карине - архитектор по образованию, картины она пишет с особым взглядом на городские уголки, детали и дворы. Среди картин также полуабстрактные и мечтательные пейзажи. "Когда эта идея сформировалась, мне в моем нынешнем нелегком состоянии вдруг стало гораздо веселее, появился стимул и желание что-то активно делать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Карине Дулян.

Данная инициатива, по ее словам, это не только подарки, это многоуровневая инициатива, направленная на "распространение доброты, исцеление душ, а также поддержку местных художников".

Одна такая акция, отметила художница, может оказать значимое влияние на жизнь других людей. "Искусство обладает невероятной способностью исцелять и успокаивать душу. Каждая тщательно отобранная картина призвана привнести нотку красоты и утешения в жилища переселенцев и создать позитивную и благоприятную атмосферу", - отметила Карине.

Переезд на новое место, как отметила художница, очень сложная задача, и акцией хотят помочь переселенцам почувствовать себя как дома, сделать этот переход более комфортным. Эти картины послужат символами тепла, принадлежности к месту и коллективной поддержки общества. "Чем быстрее начнут переселенцы адаптироваться, тем лучше", - отметила Дулян.

Она призвала других художников присоединиться к инициативе. "Это поддержка не только переселенцев, но и самих художников тоже", - отметила художница. Она надеется, что "Soul Art" выйдет за пределы единичной акции и превратится в настоящее движение доброты и сплоченности.

Гаяне Петросян преподавала в Степанакертском центре детско-юношеского творчества. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Степанакерте планировала в октябре 2023 года провести персональную выставку, экспонаты для которой были созданы в течение последних трех лет. "19 сентября началась война. Я ни одну свою работу не смогла забрать с собой. Взяла лишь две сумки одежды ребенка. Кроме более чем 50 картин у меня было и свыше 40 гобеленов, деревянные ложки с армянскими орнаментами, глиняные тарелки, вазочки, кувшины, скатерти, магнитики. Все оставила дома", - сообщила она.

Отец Гаяне погиб в Первой карабахской войне. Она очень хотела забрать с собой его фотографии, медали, но испугалась, что азербайджанцы из-за этого навредят. "Я только успела все это собрать и вместе с Библией спрятать в таком надежном месте, что кроме меня никто не сможет найти", - рассказала она.

За то время, как она находится в Ереване, она получила большие заказы, которые уже успела отправить в Болгарию. "На экосумках я пишу армянские трчнагир (птичьи буквы - особый вид армянского искусства - прим. "Кавказского узла"). Для меня трчнагир и армянские цвета - это другой мир, я эти цвета сохранила и после приезда в Армению", - рассказал художница.

Она живет с матерью и восьмилетним сыном, снимают квартиру 200 тысяч драмов. "Пока можем за счет финансовых выплат", - отметила Петросян.

Все картины Дулян, как она отметила, очень понравились, но та, которую она выбрала себе, напоминает район в Степанакерте "Кольцевой".

Нуне Аракелян выбрала картину, напоминающую, по ее словам, пригороды Степанакерта Кркджан и Арменаван. "И тут, на картине, частные дома поднимаются в гору. Это кусочек моей родины", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Такое видение является надеждой на то, что мы вернемся. У меня нет ощущения потери родины. У меня ощущение, что мы ушли, чтобы переждать какой-то очень непростой период в истории нашего народа, чтобы мы были вместе. А сейчас нам нужно быть вместе, а не разделенными. Я живу с очень сильной надеждой, что мы вернемся", - считает Аракелян.

Когда ее пригласили в мастерскую Карине, она не хотела давать согласие, думала, сейчас ей не до картин. "Но вдруг я поняла, что строительство новой жизни должно начаться с чего-то красивого и светлого. И это вполне может быть картина. Дай Бог, я эту картину когда-нибудь повешу у себя дома", - призналась Нуне.

Она преподавала в Арцахском государственном университете. В Армении, по ее словам, она получила большую поддержку от своих ереванских друзей. Но при этом Аракелян отметил бюрократизм в госструктурах, как одну из самых главных проблем, с которым сталкивается до сих пор. "Проблемы с выдачами пенсий, финансовой поддержки. На весь мир раздули, что выдают гумпомощь, но огромное количество арцахцев эту помощь не получает. И никто не понимает, почему этих людей нет в списках. Все вопросы еще более осложняются тем, что нет отдельно взятого органа, который занимался бы нами", - отметила Аракелян.

На работу она пока не устроилась, по ее словам, что в школах Армении зарплаты очень низкие. Поэтому занимается с детьми на дом, редактирует разные тексты. "До сих пор мы тратим свои сбережения, но когда-нибудь они закончатся. А есть люди, у которых и этих сбережений нет", - отметила Аракелян.

Асмик Арушанян из Степанакерта, выбрала картину с изображением моря. Она вспоминает, что еще ребенком ее семья каждое лето ездила на море. "Темные пятна, изображающие пальмы, как раз соответствуют моему душевному состоянию. Они выражают мою тоску по дому и по морю одновременно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Арушанян радует, что люди начинают понимать, что не хлебом единым жив человек, и, наконец-то, обратили внимание на духовное состояние переселенцев. "Каждый раз, смотря на эту картину, я буду вспоминать инициаторов этой прекрасной акции, арцахцев, которых встретили в мастерской", - отметила она.

Также Арушанян рассказала, что связь с соотечественниками поддерживает постоянно, как по телефону, так и лично, приходя в гости. "Без этого невозможно, это наша жизнь", - считает она.

Эрна Мкртчян из Степанакерта, член Союза художников Арцаха. Картину она себе выбрала более позитивную. "После того, что мы пережили и продолжаем переживать, нам всем нужны светлые позитивные тона", - призналась она корреспонденту "Кавказского узла".

Эрна преподавала в Степанакертской центре детско-юношеского творческого центра. Все свои работы, а также принадлежности художника, она, как и коллега, оставила на родине. "Ничего не смогла привезти, несмотря на то, что мы выехали на своей машине. Взяли только кое-что из одежды. Я даже не представляла, куда мы едем, где будем жить", - отметила Мкртчян.

В Ереване ее же ученики попросили возобновить обучение. Ей пришлось заново все покупать: мольберт, краски, карандаши, кисти. Кроме этого Эрна занимается рукоделием, свои работы успела выставить на двух выставках-продажах.

Основная проблема для Эрны, по ее словам - жилищная и работа. "Мы пока не можем планировать свою жизнь. Начиная с 2020 года, мы живем одним днем", - отметила она.

Картина Каришок вдохновила Эрну. Она рассказала, что в Ереване председатель Союза художников Армении подарил арцахским художникам холсты, кисти и краски, но до сих пор она не открыла их. "Акция заставила меня в тот же день, придя домой, достать кисти и краски и начать писать картины", - поделилась она.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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