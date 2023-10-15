Выставка-продажа в поддержку карабахских беженцев проходит в Ереване

15 октября 2023, 04:58

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В Ереване проходит благотворительная выставка-продажа художницы Карине Дулян. Вырученные от продажи экспонатов деньги направляются на помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, из них около 58 тысяч получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались власти страны. 14 октября бывший госминистр Артак Бегларян сообщил, что в Нагорном Карабахе остается не более 40 жителей, среди которых есть и этнические армяне.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Художница Карине Дулян организовала в Ереване благотворительную выставку-продажу своих работ, вырученные средства от которой направят через благотворительный фонд TACF (Transparent Armenia Charitable Foundation) в поддержку карабахцев.

Transparent Armenia Charitable Foundation был основан во время Карабахской войны 2020 года канадским репатриантом. Фонд с тех пор помогает пострадавшим от войны, а также жителям приграничных районов Армении, предоставляя продукты питания, медикаменты, одежду и другие предметы первой необходимости.

В организации выставки поддержку оказала YBAF (Yerevan Biennial Art Foundation), членом которого является Дулян. Организация предоставила для проведения выставки площадку А1 Art Space.

На выставке экспонированы 45 работ художницы, из которых 30 - оригиналы и 15 - принты, сделанные в технологии жикле. В продаже также подставки и открытки.

Как рассказала 14 октября корреспонденту "Кавказского узла" Карине Дулян, выставка открылась 7 октября, и за эти дни она успела перечислить в благотворительный фонд более полумиллиона драмов (около 1240 долларов). "Все, что соберется еще, я опять направлю в помощь арцахцам (карабахцам). После первого перевода собралось уже более 200 тысяч драмов (около 500 долларов). Все, что соберется дальше, тоже переведу в фонд", - отметила Карине.

В рамках выставки Карине организовала мастер-классы (уроки фотографии на смартфон и интуитивное рисование) на платной основе, выручка от которых также будет направлена в поддержку переселенцам.

Уроки фотографии на смартфон вел фотограф Грант Саакян. А интуитивное рисование в день закрытия будет вести сама Карине Дулян. По ее словам, имена покупателей записываются, затем им высылается линк на сайт благотворительного фонда, где можно проследить за тем, как эти средства будут потрачены.

Среди принтов, по словам Карине, есть несколько картин, посвященный Нагорному Карабаху. "Этот стенд очень востребован, потому что принты намного дешевле, чем картины-оригиналы. Люди не всегда могут позволить себе оригинальную картину, а вот открытку или подставку они с удовольствием покупают", - отметила художница.

На открытии выставки, по словам Дулян, присутствовали около 70 посетителей. "Для меня выставка-продажа в поддержку Арцаха (Нагорного Карабаха) стала оздоровительной практикой, потому что у меня в связи с событиями в Арцахе (Нагорном Карабахе) было очень депрессивное состояние. Настолько, что перестала писать картины. За эту неделю, что проходит выставка, я воспряла духом. Я чувствую себя полезной, дала возможность другим людям тоже быть полезным", - отметила Карине, добавив, что она рада, что собранная выручка от выставки уже используется адресно.

Ашхен Киракосян наслышана о художнице Карине Дулян. "О том, что ее творчество, столь светлое и позитивное, как и сама Карине, влияет на людей, мотивируя брать в руки кисть даже тех, кто ранее никогда в жизни этого не делал, я много слышала. Сегодня я впервые увидела ее работы в живую", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Киракосян.

Киракосян отметила, что ее особенно тронули картины с видами Степанакерта. "Протянутые между жилыми домами лески с сушащимся бельем, развешанным по определенным правилам - тоже визитная карточка главного говора Арцаха (Нагорного Карабаха). Этот вид всегда вызывал добрую улыбку. Вызвал он и сейчас, несмотря на то, что теперь этот город стал мертвым", - отметила она, добавив, что сохранять в памяти свет и любовь очень важно.

Нателла Мардиян купила на выставке подставку, как она отметила, "себе на радость, арцахцам в помощь". В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" она отметила, что художницу Карине Дулян она знала по соцсетям и ее работы всегда ей нравились.

"Деньги, на которые я себе купила подставку, отдельно из себя ничего не представляют. Но если каждый из нас пожертвует символической суммой, то кто-то из наших соотечественников, который оказался в такой тяжелой ситуации в связи с войной в Арцахе (Нагорном Карабахе), получит серьезную поддержку", - отметила Мардиян.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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