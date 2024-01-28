Суд повторно возвратил в полицию дело обвиняемого в дискредитации армии сочинца

28 января 2024, 02:01

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Во второй раз суд возвратил в полицию дело о дискредитации армии в отношении жителя Сочи Владислава Перегона из-за найденных нарушений и истечения срока привлечения к административной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня 2023 года стало известно, что силовики составили на жителя Сочи Владислава Перегона протокол о дискредитации армии. Однако в конце июня того же года протокол был возвращен в полицию, так как истек срок привлечения к административной ответственности.

Центральный районный суд Сочи вновь вернул в полицию административное дело о дискредитации российской армии в отношении местного жителя Владислава Перегона.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что протокол на Перегона был составлен из-за комментариев в телеграм-канале, основной тематикой которого является критика специальной военной операции на Украине.

Судья, однако, отметила, что в деле имеется ряд нарушений. В частности, нет копии паспорта Перегона, не заверены надлежащим образом ряд других документов, некоторые копии не читаемы. Копии фотографий осмотра телеграм-канала и вовсе не заверены печатью отдела полиции.

Также отмечается, что дело в отношении Перегона направлено в суд "за пределами срока давности привлечения к ответственности, который составляет 90 суток.

Ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию, в частности – по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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