Грузовики на Военно-Грузинской дороге. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

25 января 2024, 13:16

Запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге снят

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели разрешили движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 24 января движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за ухудшения погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Проезд для всех видов транспорта разрешен по Военно-Грузинской дороге с 12:20 по московскому времени, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, к 13.00 в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 1442 грузовика.

Напомним также, Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузных машин с вечера 21 января. МЧС объяснило ограничения ухудшением погоды в Грузии. Днем 24 января движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было разрешено в связи с расчисткой трассы в Грузии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в днем 25 января в грузинском селе Степанцминда ясная погода без осадков, температура -4, ожидается переменная облачность при ветре 4 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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