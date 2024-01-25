Спасатели запретили проезд фур по Военно-Грузинской дороге

25 января 2024, 01:03

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Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузных машин с вечера 21 января. МЧС объяснило ограничения ухудшением погоды в Грузии. Днем 24 января движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было разрешено в связи с расчисткой трассы в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Вечером 24 января было запрещено движение большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 20.20 24 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления МЧС по Северной Осетии.

В связи со сложными метеорологическими условиями (метель и ограниченная видимость) на участке Гудаури - Коби международной автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. По данным Национального агентства по охране окружающей среды, движение на участке Гудаури - Коби будет осуществляться без остановок и только через лавинозащитные туннели, сообщил 24 января Департамент автомобильных дорог Грузии на своей странице в Facebook*.

По данным Центра организации движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд из России в Грузию к 00.30 мск зарегистрированы 1246 фур.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 25 января в грузинском селе Степанцминда ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха составит -9 градусов, скорость ветра - 3 метра в секунду. Днем 25 января температура повысится до -4, ожидается переменная облачность при ветре 4 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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