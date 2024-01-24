Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для всех автомобилей

24 января 2024, 18:09

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Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге разрешено в связи с расчисткой трассы в Грузии, проезд открыт для всех типов автомобилей, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузных машин с вечера 21 января. МЧС объяснило ограничения ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Спасатели разрешили движение фур по Военно-Грузинской дороге после расчистки трассы в Грузии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях ", – проинформировало сегодня управление МЧС по Северной Осетии в своем Telegram-канале.

По данным Центра организации движения Северной Осетии в электронной очереди на проезд из России в Грузию к 17.56 мск зарегистрированы 1098 автомобилей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 25 января в грузинском селе Степанцминда ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха составит -9 градусов, скорость ветра - 3 метра в секунду. Днем 25 января температура повысится до -4, ожидается переменная облачность при ветре 4 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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