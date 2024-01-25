Семь лет двое сирот в Бабаюртовском районе не могут получить жилье

25 января 2024, 12:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи сочли халатностью бездействие чиновников, в течение семи лет не исполнявших решение суда о выделении жилья двум сиротам.

Уголовное дело по факту халатного исполнения обязанностей сотрудниками администрации Бабаюртовского района при обеспечении жильем сирот (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, две сестры, относящиеся к категории детей-сирот, в 2017 году на основании решения районного суда были поставлены на учёт в качестве нуждающихся в обеспечении жилой площадью. Однако до настоящего времени в следствие недобросовестного исполнения обязанностей должностными лицами администрации потерпевшие не смогли реализовать своё законное право на получение жилья, говорится в релизе, опубликованном 24 января на сайте ведомства.

Отметим, что по указанной статье УК наказание составляет штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что группа сирот в Буйнакске длительное время ожидает получения положенного по закону жилья. Следователи 15 октября сообщили о начале расследования уголовного дела о халатности в отношении сотрудников горадминистрации.

В ноябре 2023 года стало известно, что суд запретил бывшему замглавы района в Дагестане занимать должности на госслужбе из-за предоставления сиротам некачественного жилья.

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