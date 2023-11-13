Аварийное жилье для сирот стоило дагестанскому чиновнику запрета на госслужбу

13 ноября 2023, 00:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд запретил бывшему замглавы района в Дагестане занимать должности на госслужбе из-за предоставления сиротам некачественного жилья.

Решение по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего замглавы администрации Магарамкентского района Сократа Мурадалиева вынес районный суд.

По версии следствия, в 2021 году Мурадалиев, зная, что дома в селах Куйсун, Бут-Казмаляр и Филя непригодны для постоянного проживания, подписал акты обследования, признав эти дома пригодными. На основании этих актов администрация района приобрела их для трех детей-сирот, что повлекло существенное нарушение их жилищных прав и интересов, говорится в релизе, опубликованном на сайте республиканского управления Следкома.

В 2021 году муниципалитет получил бюджетные 10 млн рублей для покупки жилья для нуждающихся. В случае, если бы район не освоил деньги, их пришлось бы вернуть, а программа приобретения жилья для сирот на муниципальном уровне была бы провалена. Замглавы района, курирующий этот вопрос, побоялся, что будет выглядеть некомпетентным и, дабы не ухудшать собственные показатели, поторопился решить вопрос с покупкой жилья, информирует 10 ноября телеграм-канал "Сапа.Кавказ".

В итоге для сирот купили непригодные для проживания дома. Туалеты в домах были расположены на приусадебных участках, в самих постройках не было воды, водоотведения, тепла, вентиляции, проводка была повреждена, газовые приборы неисправны, а межэтажные перекрытия выполнены из горючих материалов. При этом Мурадалиев убедил своих коллег из комиссии по оценке и обследованию помещений в пригодности домов и заявил, что в них нужен лишь косметический ремонт. Провести его согласились сами получатели домов - чтобы не ждать в очереди еще больше.

В результате суд запретил Сократу Мурадалиеву занимать должности на госслужбе на два года. Суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у него маленького ребенка и то, что ранее он не совершал никаких преступлений, признал вину и раскаялся.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что группа сирот в Буйнакске длительное время ожидает получения положенного по закону жилья. Следователи 15 октября сообщили о начале расследования уголовного дела о халатности в отношении сотрудников горадминистрации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.