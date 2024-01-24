Устранение пожара. Фото: МЧС Азербайджана

24 января 2024, 12:46

Раненные при взрыве на заводе в Ширване выписаны из больницы

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Трое рабочих, получивших ранения при взрыве на оборонном заводе в Азербайджане, отпущены на амбулаторное лечение.

Как писал "Кавказский узел", 23 января трое рабочих получили травмы при взрыве на оборонном заводе "Араз" в городе Ширван и были доставлены в больницу. У одного из них диагностировано ранение руки, у второго - порез на лбу, третий получил баротравму. По предварительным данным, причиной взрыва в цехе стал удар молотом для сжатия минометного снаряда, сообщили в Генпрокуратуре.

Пострадавшие в результате взрыва на заводе "Араз" после оказания медицинской помощи в Центральной больнице Ширвана отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщает сегодня со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Trend.

Напомним, на предприятии "Ширванский завод "Араз" и ранее происходили несчастные случаи. Так, 24 июля 2023 года на предприятии при сжатии промежуточного редуктора на боеголовке произошел взрыв, в результате которого один рабочий погиб, еще одна сотрудница была ранена.

8 июня 2020 года на полигоне предприятия в результате взрыва минометного снаряда получил ранения Рази Алмазов. На этом же предприятии в 2016 году также произошел взрыв, при котором были ранены несколько человек.

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Примечание:

"Число погибших после взрыва в бакинском цехе выросло до 10", "Трое раненых при взрыве на азербайджанском заводе остаются в больнице", "Азербайджанский сельчанин госпитализирован после взрыва мины".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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