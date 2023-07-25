Рабочий погиб при взрыве на военном заводе в Азербайджане

25 июля 2023, 05:54

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На заводе "Араз" в Азербайджане взорвалась боеголовка, один рабочий погиб, еще одна сотрудница предприятия получила ранения.

На заводе ООО "Ширванский завод "Араз" министерства оборонной промышленности в городе Ширван 24 июля около 12.00 по местному времени (11.00 мск) произошел взрыв. Инцидент произошел при сжатии промежуточного редуктора на боеголовке, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в отделе информационных технологий ведомства.

В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранение руки.

В Ширванской городской прокуратуре начато расследование, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры.

По словам сотрудника пресс-служба Генпрокуратуры, по факту взрыва на военном заводе в Ширванской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК Азербайджана (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Ширванской городской администрации корреспонденту «Кавказского узла» назвали имена пострадавших - погиб рабочий Мехман Ахмедов 1966 года рождения, ранена сотрудница предприятия Сабина Шекерова 1970 года рождения.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня 2020 года в результате взрыва на полигоне предприятия ООО "Ширванский завод "Араз" 60-миллиметрового минометного снаряда получил ранения руки и бедра Рази Алмазов. На этом же предприятии в 2016 году также произошел взрыв, повлекший ранения нескольких человек.

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