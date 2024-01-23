Военный завод в Ширване. Фото: https://azertag.az/

23 января 2024, 16:25

Три человека ранены при взрыве на военном заводе в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Травмы при взрыве на военном заводе в Ширване получили трое рабочих, они госпитализированы, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана. 

Три человека пострадали в Азербайджане в результате взрыва на военном заводе в городе Ширван (130 километров юго-западнее Баку - прим. "Кавказского узла"). По предварительным данным, взрыв произошел в цехе по изготовлению снарядов к минометам.

В результате взрыва 23 января около 15.00 (14.00 по мск) на заводе ООО "Ширванский завод "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджана в городе Ширван пострадали три человека, сообщила  сегодня пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

Травмы различной степени тяжести получили три человека – 31-летний Эльчин Бабаев, 22-летний Исмаил Мурадов и 24-летний Мухаммед Иманов. "Предполагается, что причиной взрыва стал удар молотом с целью сжатия снаряда миномета калибра 120 миллиметров в одном из цехов предприятия", - подчеркнули в генпрокуратуре.

В Ширванской городской прокуратуре ведется расследование, о результатах будет предоставлена дополнительная информация, сказано в заключение пресс-релиза.

В Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что трое мужчин, пострадавших в результате взрыва на военном заводе в Ширван поступили в городскую больницу. У одного из них диагностирована рваная рана руки, у второго - порез на лбу, третий госпитализирован с баротравмой. Им оказывается необходима медицинская помощь, сказали в ОУТМП.

"Кавказский узел" писал, что на предприятия ООО "Ширванский завод "Араз" и ранее происходили несчастные случаи.Так, 24 июля 2023 года на предприятии при сжатии промежуточного редуктора на боеголовке произошел взрыв, в результате которого один рабочий погиб, еще одна сотрудница была ранена.

8 июня 2020 года в результате взрыва на полигоне предприятия ООО "Ширванский завод "Араз" 60-миллиметрового минометного снаряда получил ранения руки и бедра Рази Алмазов. На этом же предприятии в 2016 году также произошел взрыв, повлекший ранения нескольких человек.

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Примечание:

"Число погибших после взрыва в бакинском цехе выросло до 10", "Трое раненых при взрыве на азербайджанском заводе остаются в больнице", "Азербайджанский сельчанин госпитализирован после взрыва мины".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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