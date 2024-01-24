Начата реконструкция мусорного полигона в Белореченске

24 января 2024, 09:16

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В Белореченске начата реконструкция мусорного полигона, закрытия которого требовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2023 года экоактивисты сообщили, что работа мусорного полигона в Белореченске приостановлена, но решение суда об этом уже отменено. Местные жители пожаловались на смрад от свалки. Возобновление работы полигона было политическим решением, так как мусор возить некуда, пояснили экологи. В Краснодарском крае наблюдается проблема с утилизацией мусора, и внятной стратегии ее решения нет, указали они.

В январе 2023 года суд приостановил на 30 дней работу мусорного полигона в Белореченске. Владелец полигона допускал "многочисленные нарушения" при работе, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "В том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности", - пояснила она. Представитель компании-владельца полигона сообщил, что организация обжалует решение суда.

В Белореченске начата реконструкция мусорного полигона, который работает с 2017 года, сообщила 23 января пресс-служба администрации Кубани. "Сейчас полигон принимает значительные объемы отходов, в связи с этим было принято решение о его реконструкции", - говорится в сообщении на сайте администрации.

"Договор с генеральной подрядной организацией заключили, составили график производства работ. Проектные решения имеют положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертиз. Работы разделили на несколько этапов, полностью их завершить планируем к осени этого года", - приводятся в публикации слова вице-губернатора Андрея Прошунина.

В рамках реконструкции предполагается расширение площади тела полигона на 4 гектара. "Проект включает обустройство площадки компостирования, строительство системы дегазации тела полигона, увеличение мощности системы сбора и очистки фильтрата", - сообщили краевые власти.

Этот полигон - единственный в "Белореченской зоне деятельности", включающей Белореченский, Апшеронский, Туапсинский районы, а также Сочи и Горячий Ключ, поясняется в сообщении.

Напомним, жители Белореченска неоднократно выступали против работы мусорного полигона. Так 25 июля 2020 года на трассе, ведущей к полигону, прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля 2021 года в митинге против полигона приняли участие около 500 местных жителей.

Чтобы решить проблему, власти решили создать новый мусорный полигон, однако это не устроило местных экоактивистов. В июне 2021 года они записали видеообращение к Владимиру Путину, где указали, что строительство нового мусорного полигона под Белореченском только ухудшит экологическую ситуацию, поскольку там же расположены химзавод и старый мусорный полигон. Также активисты указали, что обещанные властями льготы при оплате за вывоз отходов не компенсируют им вред для здоровья от мусорного полигона. Активисты собрали против строительства более 10 тысяч подписей.

По мнению активистов "Эковахты по Северному Кавказу" краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов прежде всего из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.

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