Публикации в мессенджере привели к штрафу жителя Грозного

23 января 2024, 13:00

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Суд в Грозном оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Магомеда-Эми Саидова, признав, что опубликованные им в мессенджере Telegram посты были направлены на дискредитацию вооруженных сил России.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Грозного Магомед-Эми Саидов опубликовал в мессенджере Telegram публикации, которые Республиканский центр судебной экспертизы затем признал экстремистскими, а также направленными на дискредитацию армии.

Саидов признал вину в суде. Суд учел это и оштрафовал его на 15 тысяч рублей, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Ахматовского районного суда уточняется, что Саидов признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Магомеда-Эми Саидова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 декабря 2023 года стало известно, что Шалинский районный суд в Грозном прекратил дело в отношении местного жителя Магомед-Салаха Дедеева, обвиненного в дискредитации российских военнослужащих.

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