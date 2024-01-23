Сочинским чаеводам отказано в аренде спорных земельных участков

23 января 2024, 04:43

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Арбитражный суд Краснодарского края отказал акционерному обществу "Шапсугский чай" в праве аренды земельных участков, которых компания ранее лишилась по иску Генпрокуратуры.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября Генпрокуратура подала иск об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. 4 ноября суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчиков земельных участков. 6 ноября стало известно, что компании "Шапсугский чай" и "Солохаульский чай", которые в конце октября лишились земельных участков по иску Генпрокуратуры, подали апелляционные жалобы. Предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал акционерной компании "Шапсугский чай" в предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 1,3 тысячи га в Сочи, пишет 22 января "Коммерсант".

В 2023 году суды общей юрисдикции установили, что мэрия Сочи в 1993 году предоставила компании в бессрочное пользование земельный участок для сельского хозяйства, в 2006 году компания получила свидетельство о регистрации права бессрочного пользования двумя земельными участками, а в 2017 году Росимущество заключило с компанией договор аренды упомянутых участков до 2066 и 2067 годов.

Однако в 2023 году суды пришли к выводу, что компания не использует спорные участки по назначению, не принимает меры по их обработке и повышению плодородия почв. По данным суда, площадь земель, занятых многолетними насаждениями, по сравнению с 1993 годом уменьшилась в четыре раза.

Арбитражный суд решил, что оснований для удовлетворения требований АО "Шапсугский чай" о предоставлении в аренду без проведения торгов упомянутых земельных участков нет.

Напомним, что 7 сентября стало известно, что кассационная инстанция оставила в силе решение о возвращении в госсобственность земельных участков, на которых работают сочинские фермеры, и они по совету представителя Генпрокуратуры попытались перезаключить договоры аренды, но получили отказы. После этого фермеры продолжили работать на земельных участках в надежде, что Верховный суд отменит изъятие земель. Они пояснили, что не остановили работу, так как много лет налаживали рынки сбыта, и за это время их продукция стала узнаваемой. На встрече 3 ноября представители прокуратуры пообещали фермерам поддержку в оформлении аренды земельных участков.

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