Сочинские фермеры заручились поддержкой прокуратуры в споре об аренде земель

03 ноября 2023, 07:06

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Представители прокуратуры на встрече пообещали сочинским фермерам поддержку в оформлении аренды земельных участков, на которых они работают. Фермеры назвали недостоверной опубликованную в сети информацию о возврате им этих земель, переданных в госсобственность.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября стало известно, что кассационная инстанция оставила в силе решение о возвращении в госсобственность земельных участков, на которых работают сочинские фермеры, и они по совету представителя Генпрокуратуры попытались перезаключить договоры аренды, но получили отказы. После этого фермеры продолжили работать на земельных участках в надежде, что Верховный суд отменит изъятие земель. Они пояснили, что не остановили работу, так как много лет налаживали рынки сбыта, и за это время их продукция стала узнаваемой.

В октябре 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив участков 74 ответчиков. 19 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о возвращении в госсобственность 3,9 тысячи гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи.

2 ноября глава Союза фермеров Сочи Александр Андреев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в СМИ была распространена ошибочная информация, со ссылкой на прокуратуру Сочи и края, о возврате земли фермерам. "Я сегодня написал ряд опровержений, потому что журналисты опубликовали информацию, даже не поговорив со мной и с фермерами, а просто домыслили и по-своему трактовали пресс-релиз прокуратуры «о защите прав и взятии на контроль наших вопросов» как возврат нам земель", - сказал он.

Александр Андреев сослался на сайт прокуратуры, которая 30 октября сообщила, что под председательством прокурора Краснодарского края Сергея Табельского состоялась рабочая встреча с представителями фермерских хозяйств, на которой "обсужден правовой механизм защиты добросовестных землепользователей наряду с восстановлением прав Российской Федерации, нарушенных неправомерным предоставлением и использованием сельскохозяйственных земель".

"Надзорными мероприятиями вскрыта порочность первичного предоставления земель 6 чаеводческим хозяйствам г. Сочи, повлекшая ничтожность последующих сделок с участками и затронувшая, в числе прочих, права добросовестных сельскохозяйственных производителей. Районными судами г. Сочи удовлетворены 11 исковых заявлений заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачева к администрации г. Сочи, МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея и иным лицам о признании сделок недействительными, применении последствий их ничтожности, сносе самовольных построек. Судебные акты вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По словам Андреева, на встрече 30 октября присутствовал он лично со своей супругой-фермером Маргаритой Андреевой. Окончательных судебных решений о возвращении фермерам земель еще не существует, пояснил Андреев. "Нет таких данных и решений о возврате нам земель! Пока нет оснований говорить о решении проблемы добросовестных сельхозпроизводителей. Прокуратура готова помочь и помогает в решении наших вопросов. Но все идет в правовых рамках, решение суда в силе, кассация подтвердила решение первой инстанции. Сейчас создается алгоритм, по которому сельхозпроизводителям, которые попали в иски Генпрокуратуры, смогут предоставить те же земельные участки в аренду без проведения торгов, составленные от имени государства, а не местных территориальных органов власти", - сказал он.

По его словам, судебные решения сочинских предпринимателей сможет отменить только Верховный суд России. "А в настоящий момент предприниматели продолжают борьбу за возможность продолжать свою деятельность", - пояснил Александр Андреев.

Информацию руководителя Союза фермеров Сочи подтвердил фермер Амаяк Кочканян, арендующий земли в АО «Адлер чай». "Ничего и никому не вернули. Это всё фейк", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Директор «Солах-аул чай» Ирина Гордиенко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что на информацию, распространенную в СМИ, написано опровержение Союзом фермеров.

Руководитель АО «Мацеста чай» Константин Туршу высказал корреспонденту "Кавказского узла" возмущение трактовкой журналистами пресс-релиза Генпрокуратуры.

Фермер Елена Пугачева, которая держит сыроварню, рассказала, что кассационный суд 31 октября оставил в силе решение об отказе в передаче ее земли Росимуществу, и добавила, что ее семья продолжает трудиться. 1

Фермер Инга Экзархо сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что прокуроры пообещали ей в скором времени перерегистрацию и переоформление земли. "На сегодняшний день движений пока никаких нет, но нам обещали в скором времени", -сказала она.

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