Сочинские фермеры продолжили борьбу за землю

26 октября 2023, 08:48

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Сочинские фермеры продолжают работать на землях, которые по решению суда должны быть изъяты в госсобственность. Предприниматели надеются, что Верховный суд отменит изъятие земель. Фермеры пояснили, что не остановили работу, так как много лет налаживали рынки сбыта, и за это время их продукция стала узнаваемой во многих регионах России.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября стало известно, что кассационная инстанция оставила в силе решение о возвращении в госсобственность земельных участков, на которых работают сочинские фермеры, что они по совету представителя Генпрокуратуры попытались перезаключить договоры аренды, но получили отказы.

В октябре 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив участков 74 ответчиков. 19 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о возвращении в госсобственность 3,9 тысячи гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи.

Генпрокуратура изъяла земли как у добросовестных, так и у недобросовестных фермеров. Однако добросовестным фермерам прокуратура на словах обещала перезаключение договоров и разрешение на продолжение ведения фермерской деятельности. Все предприниматели получили предписания из Службы судебных приставов (ФССП), где установлены сроки для приведения земель в первоначальное положение и освобождение их от имущества фермеров. Однако добросовестные фермеры продолжают трудиться, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Союза сочинских фермеров Александр Андреев.

В Сочи чайная отрасль после почти 80 лет существования может исчезнуть навсегда, отметил представитель АО "Хоста-чай" Сергей Мочалов. "Мы предприняли все попытки, чтобы доказать на всех уровнях власти, что это плохо для сельского хозяйства России. Об исках Генпрокуратуры и решениях судов знают все. Однако мер никто и никаких не принимает", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Сочи осталось всего три действующих предприятия, которые продолжают производить чай. Это АО "Хоста-чай", АО "Мацеста-чай" и АО "Солохаульский чай", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Михаил Школьник.

АО "Солохаульский чай" продолжает работать, несмотря на то, что суд вынес решение не в его пользу, отметил корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор компании Ирина Гордиенко.

АО "Мацеста чай" продолжает работать, потому что в случае остановки люди лишаться работы, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель предприятия Константин Туршу

Чайные плантации требуют постоянного ухода и внимания, а в ином случае могут зарасти сорной травой в течении полугода и перестать давать качественный урожай, подчеркнул сотрудник АО "Хоста-чай" Сергей Мочалов.

"У нас на постоянной основе на плантациях трудится от одного до двух десятков человек. Сбор чая у нас сезонный и длится пять месяцев в году. Мы нанимаем на этот период дополнительных сотрудников. На фабрике у нас работают квалифицированные специалисты и технологи, продукция наша пользуется спросом по всей стране", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Продукция предприятия узнаваема во многих регионах, отметил он. "Не так давно на одной из выставок встретил министра сельского хозяйства и рассказал о ситуации, но вместо того чтобы чем-то помочь, он послал меня в суд. О ситуации мы донесли лично до каждого руководителя фракции в Госдуме и поставили их в известность, что они могут остаться без отечественного экологически чистого чая, но никого из них эта ситуация не взволновала. <…> У нас осталась еще одна инстанция, это Верховный суд", – рассказал Мочалов.

Власти устно пообещали, что после того как пройдут все суды, с фермерами будто бы заключат новые договоры, но все это только на словах, добавил он. "Суды фактически прошли, и [их решения] вступили в силу, начали свою работу приставы с принудительными документами о возврате земель в госсобственность, но никаких новых договоров мы не видим", – посетовал Мочалов.

Фермер Инга Экзархо также рассказала, что продолжает трудиться на арендованной земле. У нее в хозяйстве кони, козы, коровы, налажено производство и продажа сыров и молока. Она отметила, что ее продукция пользуется большим спросом, и на конкурсах хозяйство "Экзархо" неоднократно награждалось призами.

"Трудимся, несмотря на то, что все суды проиграны. Надеемся на данные прокуратурой обещания не выгонять нас с земель, к которым мы относимся очень бережно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

О продолжении деятельности, несмотря на отъем земель, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" и другие фермеры, которые занимаются животноводством, растениеводством. Это сыродел Елена Пугачева, садовод Амаяк Кочканян, овощевод Анна Тумасян и другие.

Добросовестные фермеры отметили, что решение кассационной инстанции им до сих пор, с августа, не выдали, и поэтому они не могут подать жалобу в Верховный суд.

Недобросовестные пользователи застроили земли сельхозназначения коммерческими домами и высотками, рассказал представитель фермеров Владимир Скорынин. "Некоторые земли стоят заброшенные, и никто не возражает их возврату в федеральную собственность. Этих земель много", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Земли ЗАО "Адлер чай" после развала СССР были застроены, многие документы исчезли. Сейчас в основном это заброшенные и заросшие сорняками бесхозяйные земли, которые были объектами спекуляции без каких-либо на то оснований, заявил корреспонденту "Кавказского узла" помощник судьи суда Адлера.

В настоящее время "Адлер чай" не производит чай, уточнил Владимир Скорынин. (Дополнение "Кавказского узла" от 10.45 мск 26 октября).

Обманутая дольщица Алла Соболева, рассказала, что была удивлена, когда после покупки квартиры в Адлере узнала, что дом расположен на землях совхоза "Чкаловский", где выращивали фрукты и овощи. Соболева является потерпевшей по уголовному делу в ЖК "Курортный". По ее словам, на оползневых склонах построены дома, в которых невозможно жить из-за того, что происходят оползневые процессы, и подводные воды подмывают фундамент.

Прежний застройщик, у которого она купила квартиру, был осужден, а новый застройщик строит на землях сельхозназначения около десяти 10-этажных домов, вырублен лес, нарушен городской водовод, но прокуратура не торопится возвращать эти земли в федеральную собственность, заявила Соболева корреспонденту "Кавказского узла".

23 мая жители Сочи обвинили власти в сговоре с недобросовестными застройщиками. Они заявили, что в Сочи сложилась практика выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов на землях СНТ и сельхозназначения, что приводит впоследствии к сносам через суд, а люди лишаются и денег, и жилья. Источник проблем дольщиков – коррупция, отметила ранее Алла Соболева.

Прокурор в иске по отношению к АО "Адлер чай" указал, что в 2008 году земельный участок, находившийся в пользовании предприятия, был разделен на 118 участков, чтобы затем вывести их из сельскохозяйственного оборота и построить недвижимость. Что в нарушение закона, без проведения торгов между МТУ Росимущество и ОАО "Адлерский чай" был заключены договора на 49 лет аренды, и что при этом компания не имела цели использовать землю для сельского хозяйства.

Один из сочинцев, который является бывшим работником местного совхоза, заявил, что прокуратура аналогичные иски должна была направить и к другим недобросовестным фермерам. По схеме, указанной в иске прокуратуры, уничтожались все сочинские совхозы, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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