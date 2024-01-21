Выходцы из России провели пацифистскую акцию в Тбилиси

21 января 2024, 20:01

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Российские эмигранты провели в Тбилиси акцию протеста против боевых действий на Украине и преследования Алексея Навального*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня не менее 100 российских эмигрантов пришли в Ереване на акцию протеста против репрессий в России и боевых действий на Украине. Акция приурочена к годовщине возвращения Алексея Навального* в Россию, пояснил один из организаторов. Такие протесты важны для демонстрации несогласия с политикой российских властей, рассказали участники акции.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

В Тбилиси на проспекте Руставели сегодня прошел митинг сторонников Алексея Навального под лозунгом «Россия без Путина», сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По данным телеканала, в акции приняли участие до 100 человек. Ее участники держали в руках плакаты с надписями, в частности, «Свободу Навальному», «Россия без Путина» и пацифистскими призывами.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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