Житель Азербайджана пострадал при взрыве мины

21 января 2024, 14:22

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Житель Агджабединского района Фаиг Абышев госпитализирован с ранением после взрыва мины, сообщили в полиции Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 декабря 2023 года в Азербайджане после карабахской войны 2020 года 65 человек погибли в результате взрывов мин, 273 были ранены, сообщили в правительстве.

Сообщение о взрыве мины в Агдамском районе поступило в полицию сегодня, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. По данным ведомства, житель Агджабединского района Фаиг Абышев получил ранение ноги, его доставили в больницу, пишет Trend.

Полиция начала расследование инцидента, информирует АПА.

Напомним, в ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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