21 января 2024, 14:22

Житель Азербайджана пострадал при взрыве мины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Агджабединского района Фаиг Абышев госпитализирован с ранением после взрыва мины, сообщили в полиции Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 декабря 2023 года в Азербайджане после карабахской войны 2020 года 65 человек погибли в результате взрывов мин, 273 были ранены, сообщили в правительстве.

Сообщение о взрыве мины в Агдамском районе поступило в полицию сегодня, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. По данным ведомства, житель Агджабединского района Фаиг Абышев получил ранение ноги, его доставили в больницу, пишет Trend.

Полиция начала расследование инцидента, информирует АПА.

Напомним, в ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами", "Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 января 2024, 15:10

21 января 2024, 13:33

  • Жители более 5000 домов на Кубани остались без электричества

    Специалисты восстанавливают электроснабжение более 5000 домов и водозаборов, обесточенных после обрыва линий электропередачи в связи с непогодой, сообщили представители властей Северского района Кубани. В некоторых домах также отсутствует водоснабжение, пожаловались в Telegram местные жители.

21 января 2024, 12:58

21 января 2024, 12:02

21 января 2024, 11:08

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи