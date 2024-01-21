Жители Астрахани заявили о массовом убийстве бездомных собак

21 января 2024, 06:28

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В Трусовском районе Астрахани местные жители нашли несколько трупов бездомных собак и обратились в полицию. Силовики начали проверку, а также изучают обстоятельства инцидента, произошедшего накануне. Несколько жительниц района поймали пожилого мужчину, который, как они утверждают, раскладывал отраву. Суровый допрос, снятый на видео, возмутил астраханцев.

Как информировал "Кавказский узел", в Астрахани актуальна проблема с нападениями бродячих собак на людей. Так, 26 марта в городе было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. После этого горожане провели несколько акций с требованием усилить борьбу с безнадзорными животными.

Жители Трусовского района Астрахани обратились в полицию с жалобой на то, что неизвестные убили бездомных собак, пишет 20 января "Арбуз".

По словам астраханцев, они нашли несколько трупов собак. Полицейские проводят возможных очевидцев инцидента и изучают записи с наружных камер видеонаблюдения. На экспертизу отправлены биоматериалы убитых животных. Из-за отсутствия в области организаций, которые могли бы провести соответствующие исследования, полицейские обратились в другие регионы.

Также силовики изучают обстоятельства инцидента, произошедшего в районе 19 января. Они обратили внимание на видеоролик, опубликованных в соцсетях. На нем группа женщин остановила пожилого мужчину. Одна из женщин за кадром заявляет, что этот мужчина купил отраву и раскладывал "там, где нашил дети ходят". Мужчина отрицает обвинение. Он сказал, что в районе у него живет дочь-инвалид, которую покусала "рыжая собака". Его стали с пристрастием расспрашивать, кто она, сколько ей лет и так далее. Затем женщина стала сильно дергать мужчину за воротник. При этом мужчина не отрицает, что хотел отравить упомянутую рыжую собаку. Ролик, в частности, опубликован в группе "Астрахань актуальная" в соцсети "Одноклассники".

Большинство комментаторов поддержали мужчину, в первую очередь осудив женщин за оскорбления и допрос. Многие отметили, что проблему с бродячими собаками в городе нужно решать. "Наказать! Устроили старому человеку самосуд! Ради псин готовы людей разодрать!" - написала Julie Vang.

"Кто им дал право трогать деда, наверно, ни их и особенно их детей не кусали собаки", - предположила Алена Носкова.

"Деда жалко. За то, что его так теребят, самих наказать надо", - предложила Танзиля Улюмджиева.

"Ау, власти города! Займитесь, наконец, ликвидацией собак, не ждите гражданской войны и партизанских операций против псин!" - призвала Людмила Н-Г.

14 декабря стало известно, что депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников. В тот же день не менее 100 человек провели митинг с требованием принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак. 26 декабря дума Астраханской области приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных. В регионе организуют пункты временного содержания, где животные смогут находиться 15 дней.

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