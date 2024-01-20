Аналитики указали на риски для Грузии от сближения с Китаем

20 января 2024, 16:39

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Грузии необходимо укрепление связей с Китаем как важным экономическим партнером, но это чревато ухудшением отношений Грузии с европейскими странами и США, прокомментировали грузинские аналитики отчет властей о визите в Китай.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой.

Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сегодня делегация правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" завершила пятидневный визит в Китай, проведенный в рамках межпарламентского сотрудничества. Председатель партии, депутат парламента Ираклий Кобахидзе расценил сотрудничество с Китаем как чрезвычайно важное.

"Наше сотрудничество с Китаем чрезвычайно важно с разных точек зрения, для нас важно политическое сотрудничество с Китаем, для нас важно экономическое сотрудничество, и это сотрудничество может принести вполне конкретные ощутимые результаты для нашей страны и населения", - сказал Ираклий Кобахидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На встречах были затронуты вопросы углубления сотрудничества, отметил лидер "Грузинской мечты". Грузия и Китай подписали соглашение о стратегическом партнерстве в 2023 году, и власти Грузии работают над обеспечением надлежащей реализацией этого соглашения. "Есть много областей, где отношения можно углублять. Конечно, важно углублять политический аспект, экономические отношения, и это должно иметь вполне конкретные, ощутимые результаты. Мы придаем большое значение развитию отношений между Грузией и Китаем", - заявил Ираклий Кобахидзе, добавив, что Китай поддерживает территориальную целостность Грузии и ее суверенитет.

Грузинские эксперты по международным отношениям, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", подтвердили важность развития отношений Грузии с Китаем, поскольку эта страна входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. Однако они разошлись во мнении, к каким последствиям может привести такое сотрудничество.

"Это надо рассматривать в контексте всего профиля "Грузинской мечты" и обращать внимание на то, чем она отличалась на протяжении всего периода пребывания у власти. Партия не хочет упускать шансы на евроинтеграцию и не смеет открыто пойти против этой исторической идеи. В то же самое время ее характеризуют противоречивые действия и желание угодить всем", - сказал, в частности, бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

По его словам, подобными действиями "Грузинская мечта" усугубит свое положение, так как больше демонстрирует беспринципность при появлении экономических перспектив, нежели стратегический или идеологический выбор.

В свою очередь представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти обратил внимание, что комплексная политика "Грузинской мечты" указывает на отказ от прозападного курса. Однако отношения с такими серьезными государствами, как Китай, нужно наращивать, заметил он.

"Есть очень большие риски в основном, в экономических проектах, которые давно "Грузинская мечта" осуществляет с Китаем, что может заключать коррупционный вопрос. Ираклий Гарибашвили после отставки с поста премьер-министра работал в китайской компании. Также есть много вопросов по поводу коррупционных схем для достижения ее целей. Есть примеры, как китайские компании выигрывают тендеры, когда по правилам выиграли бы другие", - сказал Жгенти.

По его словам, западные партнеры Грузии не против ее сотрудничества с другими странами или компаниями, если они не попадают под международные санкции. Однако если в грузинских тендерах начнется замещение американских или европейских компаний китайскими при подозрении на коррупцию, то это будет заключать в себе большой риск.

Визит грузинской делегации в Китай стал неожиданным, он выходит за рамки совместного заявления, согласно которому стороны будут работать над развитием сотрудничества между политическими партиями для обмена опытом и сотрудничества, указал один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

Он отметил, что состав делегации однопартийный, и визит прошел на уровне встреч с департаментом по международным связям Коммунистической партии Китая. "В Европе это могут расценить как не очень уместный визит. Все зависит от того, как Кобахидзе объяснит его Европе и США", - сказал он.

По словам Чечелашвили, Китай очень важный партнер, с которым надо развивать сотрудничество. Китай осуществляет много проектов в Грузии и от него зависит, насколько эффективно Грузия вместе с Азербайджаном будет осуществлять транспортно-коммуникационную составляющую коридора, соединяющего Китай с Центральной Азией с Востока и Евросоюз с Запада.

Сближение с Китаем мешает евроинтеграции, и это попытка Грузии балансировать между Брюсселем, Москвой и Китаем, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Москва становится все более опасной для Бидзины Иванишвили (учредитель "Грузинской мечты". – Прим. "Кавказского узла") и его команды. Власти пытались заигрывать с Москвой, иметь хорошие отношения, но начинают понимать, что Запад от Москвы защитить не сможет, а Москва завтра может забыть все, любую дружбу, может напасть на страну, может кому-то навредить, тому же Иванишвили. Вероятно, хотят найти какую-то защиту в лице Китая. Надеются, что, допустив Китай как игрока, смогут балансировать. К примеру, если Москва захочет напасть на Грузию, то Китай может ей запретить - например, угрожая перекрыть снабжение. У Китая есть рычаги влияния на Москву", - сказал он.

Гоголашвили отметил, что Китай проявляет интерес ко всем странам, а Грузия важна, исходя из ее геополитического и геоэкономического расположения. Для Китая может стать важным, чтобы Россия не закрыла геополитический коридор. Однако стратегическое партнерство может быть чревато ухудшением отношением отношений с США. Если Грузия слишком попадет под влияние Китая, то США начнут применять определенные инструменты, которые в их руках, чтобы "поставить на место Грузию".

По его мнению, Китай везде стремится получить эксклюзивные права, максимально ограничить доступ других инвестиций и "практически подсадить правительство любой другой страны к себе в карман".

"Уже становится симптоматичным, что в тендерах выигрывают китайские компании, которые очень плохо зарекомендовали себя в международных проектах, они свободно получают тендеры в Грузии. Уже видно, что это происходит необъективно, и есть некий фаворитизм", - сказал он.

Гоголашвили считает, что Китай ведет агрессивную экономическую политику, внедряется во все регионы мира и максимально захватывает самые стратегические объекты и узлы, чтобы контролировать экономические и торговые потоки. Именно в Грузии могут не совпасть интересы Запада и Китая. "Интерес Европы оставаться главной в Грузии высок, и [Европа] так легко не согласится на то, чтобы Китай захватил контроль над Грузией", - сказал он.

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